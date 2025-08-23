Защитник «Зенита» Дркушич назвал самый сложный матч на старте РПЛ

Словенский защитник «Зенита» Ванья Дркушич назвал прошедший матч 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (2:2) самым сложным на старте нынешнего сезона чемпионата. С 51-й минуты сине-бело-голубые играли вдесятером.

— Какой матч из пяти на старте чемпионата был самым сложным?

— Со «Спартаком». Когда ты ведёшь в счёте, потом пропускаешь один раз и второй, а сразу после перерыва остаёшься в меньшинстве, психологически это очень тяжело, — приводит слова Дркушича официальный сайт клуба.

Сине-бело-голубые занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата. В активе подопечных Сергея Семака шесть очков.