Защитник «Зенита» Дркушич назвал самый сложный матч на старте РПЛ
Поделиться
Словенский защитник «Зенита» Ванья Дркушич назвал прошедший матч 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (2:2) самым сложным на старте нынешнего сезона чемпионата. С 51-й минуты сине-бело-голубые играли вдесятером.
Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 15' 1:1 Маркиньос – 18' 2:1 Фернандеш – 38' 2:2 Соболев – 63'
Удаления: нет / Сантос – 51'
— Какой матч из пяти на старте чемпионата был самым сложным?
— Со «Спартаком». Когда ты ведёшь в счёте, потом пропускаешь один раз и второй, а сразу после перерыва остаёшься в меньшинстве, психологически это очень тяжело, — приводит слова Дркушича официальный сайт клуба.
Сине-бело-голубые занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата. В активе подопечных Сергея Семака шесть очков.
Комментарии
- 23 августа 2025
-
00:35
-
00:29
-
00:19
-
00:17
-
00:11
-
00:08
- 22 августа 2025
-
23:58
-
23:56
-
23:46
-
23:39
-
23:38
-
23:29
-
23:29
-
23:26
-
23:11
-
23:11
-
23:07
-
23:01
-
23:00
-
22:58
-
22:53
-
22:49
-
22:43
-
22:41
-
22:35
-
22:31
-
22:26
-
22:16
-
22:14
-
22:08
-
22:04
-
22:00
-
21:58
-
21:52
-
21:49