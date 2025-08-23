Скидки
Защитник «Зенита» Дркушич назвал самый сложный матч на старте РПЛ

Словенский защитник «Зенита» Ванья Дркушич назвал прошедший матч 5-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (2:2) самым сложным на старте нынешнего сезона чемпионата. С 51-й минуты сине-бело-голубые играли вдесятером.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 15'     1:1 Маркиньос – 18'     2:1 Фернандеш – 38'     2:2 Соболев – 63'    
Удаления: нет / Сантос – 51'

— Какой матч из пяти на старте чемпионата был самым сложным?
— Со «Спартаком». Когда ты ведёшь в счёте, потом пропускаешь один раз и второй, а сразу после перерыва остаёшься в меньшинстве, психологически это очень тяжело, — приводит слова Дркушича официальный сайт клуба.

Сине-бело-голубые занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата. В активе подопечных Сергея Семака шесть очков.

