Бетис — Алавес, результат матча 22 августа 2025, счет 1:0, 2-й тур Ла Лига 2025/2026

Гол экс-игрока «Тоттенхэма» Ло Чельсо помог «Бетису» переиграть «Алавес»
Комментарии

Завершён матч 2-го тура Ла Лиги, в котором играли «Бетис» (Севилья) и «Алавес» (Витория). После финального свистка зафиксирован счёт 1:0 в пользу хозяев поля. Встреча прошла на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» (Севилья, Испания). В качестве главного арбитра матча выступил Мигель Анхель Ортис Арьяс.

Испания — Примера . 2-й тур
22 августа 2025, пятница. 22:30 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
1 : 0
Алавес
Витория
1:0 Ло Чельсо – 16'    

Единственный мяч в этой встрече забил Джовани Ло Чельсо на 16-й минуте.

В следующем туре «Бетис» 27 августа встретится в гостях с «Сельтой», «Алавес» 30 августа примет на своём поле «Атлетико» Мадрид.

В 1-м туре текущего розыгрыша высшего дивизиона испанского первенства «Бетис» сыграл вничью с «Эльче» (1:1), «Алавес» ололел «Леванте» (2:1).

