Гол экс-игрока «Тоттенхэма» Ло Чельсо помог «Бетису» переиграть «Алавес»

Завершён матч 2-го тура Ла Лиги, в котором играли «Бетис» (Севилья) и «Алавес» (Витория). После финального свистка зафиксирован счёт 1:0 в пользу хозяев поля. Встреча прошла на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» (Севилья, Испания). В качестве главного арбитра матча выступил Мигель Анхель Ортис Арьяс.

Единственный мяч в этой встрече забил Джовани Ло Чельсо на 16-й минуте.

В следующем туре «Бетис» 27 августа встретится в гостях с «Сельтой», «Алавес» 30 августа примет на своём поле «Атлетико» Мадрид.

В 1-м туре текущего розыгрыша высшего дивизиона испанского первенства «Бетис» сыграл вничью с «Эльче» (1:1), «Алавес» ололел «Леванте» (2:1).