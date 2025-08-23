Дркушич назвал лучший матч «Зенита» в нынешнем сезоне

Словенский защитник «Зенита» Ванья Дркушич назвал матч с ЦСКА (1:1) в рамках 3-го тура Мир РПЛ лучшим по качеству игры в нынешнем сезоне, а также выделил прошедшую встречу 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Рубином» (3:0).
— А какой матч лучший по качеству игры?
— Первый тайм с «Рубином» получился хорошим. Если говорить о целом матче, тогда это противостояние с ЦСКА дома. Мы создавали достаточно много моментов, но не смогли забить больше и победить.
— Во встрече в Казани вы очень эмоционально реагировали на удачные эпизоды борьбы с Даку. В этом соперничестве было что-то личное?
— Нет, просто у меня появился шанс показать тренерскому штабу и болельщикам, что я достоин места в стартовом составе. Это была моя дополнительная мотивация. Кроме того, я считаю, что Даку — один из лучших нападающих чемпионата России. Это тоже добавляло желания сыграть против него хорошо, — приводит слова Дркушича официальный сайт клуба.
