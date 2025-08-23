Скидки
В «Барселоне» вновь недовольны поведением капитана тер Штегена — RAC1

В «Барселоне» вновь недовольны поведением капитана тер Штегена — RAC1


В «Барселоне» недовольны тем, что вратарь и капитан команды Марк-Андре тер Штеген подписал официальное заявление Ассоциации футболистов Испании (AFE), осуждающее намерение провести матч Ла Лиги в Майами. Об этом сообщает RAC1.

По информации источника, в каталонском клубе считают, что немецкий голкипер не должен был предпринимать данные действия, поскольку это противоречит интересам сине-гранатовых.

Ранее президент Ла Лиги Хавьер Тебас выразил убеждённость, что матч 17-го тура Примеры между «Вильярреалом» и «Барселоной» пройдёт в Майами в нынешнем году. Подчёркивалось, что тер Штеген подписал указанное заявление наряду со всеми остальными капитанами клубов чемпионата Испании.

Нынешним летом «Барселона» проводила разбирательство в отношении тер Штегена из-за его нежелания ставить подпись в медицинском протоколе для Ла Лиги, касающемся его травмы.

