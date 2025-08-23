Скидки
Нападающий «Монако» Бен-Сегир может перейти в «Байер» — Флориан Плеттенберг

Нападающий «Монако» Элисс Бен-Сегир близок к переходу в «Байер». Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в социальной сети X.

По данным источника, футболист уже согласовал условия трудового договора с немецкой командой. Переговоры между клубами находятся на продвинутой стадии.

Элисс Бен-Сегир является воспитанником «Монако» и других клубов. За взрослую команду монегасков нападающий выступает с 2022 года. Футболист играл за сборную Франции разных возрастных категорий, но на взрослом уровне он защищает цвета национальной команды Марокко. В 46 матчах прошлого клубного сезона игрок забил девять голов и отдал четыре голевые передачи.


