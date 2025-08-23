Скидки
ЦСКА сделал выгодное предложение по Бельтрану, армейцы конкурируют с «Пармой» — Скира

Нападающий «Фиорентины» Лукас Бельтран получил «очень выгодное» предложение от московского ЦСКА. Однако над подписанием 24-летнего футболиста также работает «Парма». Борьба за подписание аргентинского игрока продолжается. Об этом сообщает журналист Николо Скира на своей странице в социальной сети X.

Ранее журналист Герман Гарсия Грова сообщил, что вероятность переезда Бельтрана в Россию стала более низкой после начала «Пармой» переговоров о его подписании.

Бельтран перешёл в «Фиорентину» из «Ривер Плейт» летом 2023 года. За этот период аргентинец принял участие в 98 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

