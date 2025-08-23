«Кафанов бы почесал затылок». Писарев «увидел» современного Акинфеева в сборной России

Тренер сборной России Николай Писарев ответил на вопрос о гипотетическом возвращении в национальную команду вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева. Легендарный 39-летний голкипер объявил о завершении карьеры в сборной России осенью 2018 года — вскоре после выступления на домашнем чемпионате мира — 2018.

— Замечательно. Конечно, Кафанов бы почесал затылок. Конкурент очень приличный. Акинфеев выглядит хорошо, однако и другие российские вратари демонстрируют высокий уровень.

— Решающее слово за Кафановым?

— Думаю, да. Карпин, конечно, анализирует, но решающее слово за Кафановым, — сказал Писарев в эфире телеканала «Матч ТВ».

В расширенный состав сборной России на сентябрьский сбор с товарищескими матчами с Иорданией и Катаром тренер вратарей национальной команды Виталий Кафанов включил пять голкиперов — в него вошли Станислав Агкацев («Краснодар»), Виталий Гудиев («Акрон»), Александр Максименко («Спартак»), Матвей Сафонов («ПСЖ») и Евгений Ставер («Рубин»).

Видео: Игорь Акинфеев показал свой день на зимних сборах ЦСКА: