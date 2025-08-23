«Ожидал, что победим». Защитник «Зенита» Ванья Дркушич — о матче со «Спартаком» в Москве

Центральный защитник «Зенита» Ванья Дркушич рассказал о выездной встрече с московским «Спартаком» (2:2) в 5-м туре Мир Российской Премьер-Лиги.

— Матч со «Спартаком» в Москве развивался по какому-то сумасшедшему сценарию. Именно такой игры вы и ожидали?

— Я ожидал, что мы победим. Для любителей футбола игра получилась содержательной, интересной — ​настоящее дерби. Хотя «Зенит» ехал в Москву, чтобы заработать три очка, концовка сложилась так, что ничьей мы должны быть довольны.

— Когда Кассьерра забил быстрый гол, показалось, что команда немного успокоилась и отдала инициативу. Так ли это?

— Да, мы сразу опустились назад, а уже через три минуты получили ответный мяч. Психологически это тяжело. Дальше у нас не было шансов выйти вперёд, а соперник забил второй гол. Только в конце тайма мы стали больше угрожать воротам «Спартака». А почему так опустились, открыв счёт, я не знаю, — приводит слова Дркушича официальный сайт «Зенита».

На 15-й минуте матча «Спартак» — «Зенит» нападающий гостей Матео Кассьерра открыл счёт, добив мяч после отражённого голкипером Александром Максименко пенальти в своём исполнении. На 18-й минуте полузащитник Маркиньос забил ответный гол. На 38-й минуте хавбек Жедсон вывел вперёд красно-белых. На 51-й минуте сине-бело-голубые остались в меньшинстве после второй жёлтой карточки своего капитана защитника Дугласа Сантоса. На 63-й минуте форвард гостей Александр Соболев сравнял счёт. На 88-й минуте хавбек Эсекьель Барко упустил возможность принести победу «Спартаку», неудачно исполнив пенальти с техническим браком.

