«Ожидал, что победим». Защитник «Зенита» Ванья Дркушич — о матче со «Спартаком» в Москве

Центральный защитник «Зенита» Ванья Дркушич рассказал о выездной встрече с московским «Спартаком» (2:2) в 5-м туре Мир Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 15'     1:1 Маркиньос – 18'     2:1 Фернандеш – 38'     2:2 Соболев – 63'    
Удаления: нет / Сантос – 51'

— Матч со «Спартаком» в Москве развивался по какому-то сумасшедшему сценарию. Именно такой игры вы и ожидали?
— Я ожидал, что мы победим. Для любителей футбола игра получилась содержательной, интересной — ​настоящее дерби. Хотя «Зенит» ехал в Москву, чтобы заработать три очка, концовка сложилась так, что ничьей мы должны быть довольны.

— Когда Кассьерра забил быстрый гол, показалось, что команда немного успокоилась и отдала инициативу. Так ли это?
— Да, мы сразу опустились назад, а уже через три минуты получили ответный мяч. Психологически это тяжело. Дальше у нас не было шансов выйти вперёд, а соперник забил второй гол. Только в конце тайма мы стали больше угрожать воротам «Спартака». А почему так опустились, открыв счёт, я не знаю, — приводит слова Дркушича официальный сайт «Зенита».

На 15-й минуте матча «Спартак» — «Зенит» нападающий гостей Матео Кассьерра открыл счёт, добив мяч после отражённого голкипером Александром Максименко пенальти в своём исполнении. На 18-й минуте полузащитник Маркиньос забил ответный гол. На 38-й минуте хавбек Жедсон вывел вперёд красно-белых. На 51-й минуте сине-бело-голубые остались в меньшинстве после второй жёлтой карточки своего капитана защитника Дугласа Сантоса. На 63-й минуте форвард гостей Александр Соболев сравнял счёт. На 88-й минуте хавбек Эсекьель Барко упустил возможность принести победу «Спартаку», неудачно исполнив пенальти с техническим браком.

Видео: Драма «Спартака» с «Зенитом». Провал Карпина. ПЛН #108:

