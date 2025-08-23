Анчелотти намерен вызвать Луиса Энрике из «Зенита» в сборную Бразилии на матчи отбора к ЧМ

Крайний нападающий «Зенита» Луис Энрике получит вызов в сборную Бразилии на ближайшие матчи южноамериканского отбора на чемпионат мира 2026 года. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, главный тренер пентакампеонов Карло Анчелотти намерен назвать состав 25 августа. Поскольку Бразилия уже досрочно оформила путёвку на чемпионат мира, на встречи с Чили (4 сентября) и Боливией (9 сентября) планируется использовать ближайший резерв для проверки. Отмечается, что по результатам сентябрьских матчей Анчелотти намерен определить окончательную обойму бразильской национальной команды на ЧМ‑2026 в США, Канаде и Мексике.

24‑летний Луис Энрике в составе национальной команды провёл шесть матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Все игры бразилец сыграл осенью 2024 года.

