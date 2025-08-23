Григорян объяснил камбэк «Ахмата» в меньшинстве в матче с «Оренбургом»

Российский тренер, а ныне телеэксперт Александр Григорян поделился мыслями о камбэке «Ахмата» в меньшинстве в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом». Встреча завершилась со счётом 2:2. Грозненцы к перерыву уступались со счётом 0:2 и с 5-й минуты играли в меньшинстве после удаления ангольского полузащитника Эгаша Касинтуры.

«Разве можно упрекнуть «Оренбург» в отсутствии характера, глядя на предыдущие матчи чемпионата? По‑моему, нельзя. Надо просто отметить очень качественную игру «Ахмата» в меньшинстве. Этот матч будет очень полезен для грозненцев, потому что они осознали свои возможности как команды. «Ахмат» провёл очень качественный матч, вот что надо отметить. Даже первый тайм нельзя назвать плохим, потому что они почти все время отыграли в меньшинстве и не совершили позиционных ошибок в моментах с пропущенными голами. В голевых эпизодах оренбуржцы очень хорошо сыграли», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

Отметим, после перерыва грозненцы в течение 11 минут отыграли два мяча, а на 64-й минуте остались вдевятером после второго удаления в матче. Поле покинул нападающий Лечи Садулаев, получивший прямую красную карточку.

