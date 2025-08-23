Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Григорян объяснил камбэк «Ахмата» в меньшинстве в матче с «Оренбургом»

Григорян объяснил камбэк «Ахмата» в меньшинстве в матче с «Оренбургом»
Аудио-версия:
Комментарии

Российский тренер, а ныне телеэксперт Александр Григорян поделился мыслями о камбэке «Ахмата» в меньшинстве в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом». Встреча завершилась со счётом 2:2. Грозненцы к перерыву уступались со счётом 0:2 и с 5-й минуты играли в меньшинстве после удаления ангольского полузащитника Эгаша Касинтуры.

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
22 августа 2025, пятница. 18:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Томпсон – 1'     2:0 Томпсон – 45'     2:1 Силва – 47'     2:2 Сидоров – 56'    
Удаления: нет / Касинтура – 5', Садулаев – 64'

«Разве можно упрекнуть «Оренбург» в отсутствии характера, глядя на предыдущие матчи чемпионата? По‑моему, нельзя. Надо просто отметить очень качественную игру «Ахмата» в меньшинстве. Этот матч будет очень полезен для грозненцев, потому что они осознали свои возможности как команды. «Ахмат» провёл очень качественный матч, вот что надо отметить. Даже первый тайм нельзя назвать плохим, потому что они почти все время отыграли в меньшинстве и не совершили позиционных ошибок в моментах с пропущенными голами. В голевых эпизодах оренбуржцы очень хорошо сыграли», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

Отметим, после перерыва грозненцы в течение 11 минут отыграли два мяча, а на 64-й минуте остались вдевятером после второго удаления в матче. Поле покинул нападающий Лечи Садулаев, получивший прямую красную карточку.

Материалы по теме
«Это провал судьи, так нельзя». «Ахмат» после красной спасся с 0:2, а закончил вдевятером!
«Это провал судьи, так нельзя». «Ахмат» после красной спасся с 0:2, а закончил вдевятером!

ТОП-5 фактов о российском футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android