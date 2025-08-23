Касерес рассказал, что случилось с «Динамо» во второй половине первого тайма матча с ЦСКА

Парагвайский правый защитник московского «Динамо» Хуан Касерес рассказал, что произошло с командой на неудачном отрезке домашнего матча с ЦСКА в 5-м туре Мир РПЛ (1:3).

— После матча с ЦСКА Валерий Карпин сказал, что игра команды в первые 15 минут и во втором тайме вселяет надежду. Что случилось во второй половине первого тайма?

— Мы пытались показывать свою игру, но допускали простые ошибки, после которых пропускали голы. Поэтому первый тайм проиграли с крупным счётом, после перерыва создали много моментов, но, к сожалению, забили только один мяч, — приводит слова Касереса официальный сайт московского «Динамо».

Московское «Динамо» под руководством нового главного тренера Валерия Карпина набрало пять очков в пяти матчах РПЛ и находится в турнирной таблице чемпионата России на 11-м месте.

