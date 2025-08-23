Скидки
Доннарумма эмоционально попрощался с «Парк де Пренс» после матча «ПСЖ» — «Анже»

Доннарумма эмоционально попрощался с «Парк де Пренс» после матча «ПСЖ» — «Анже»
Голкипер «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма присутствовал на стадионе «Парк де Пренс» во время торжественного вручения трофеев, завоёванных в сезоне-2024/2025. Данное мероприятие произошло после матча 2-го тура нового сезона Лиги 1, где «ПСЖ» одолел «Анже» со счётом 1:0.

Франция — Лига 1 . 2-й тур
22 августа 2025, пятница. 21:45 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
1 : 0
Анже
Анже
1:0 Руис – 50'    

Ранее объявивший об уходе из французского гранда итальянский вратарь был тепло встречен на заполненном «Парк де Пренс». Голкипер поприветствовал болельщиков на центральной трибуне и получил ответные продолжительные аплодисменты. Сам игрок растрогался после такого.

Фото: Журналист L'Équipe Лоик Танзи

Напомним, 12 августа Джанлуиджи обратился к болельщикам «ПСЖ» на фоне слухов о своём уходе и подтвердил, что не останется в парижском клубе. Его контракт с парижанами рассчитан до 2026 года. Голкипер провёл за клуб 161 матч, в 56 играх оставил ворота в неприкосновенности.

