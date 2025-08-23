В «Марселе» сделали заявление на фоне драки Рабьо с Роу и выставлении игроков на трансфер

Владелец «Марселя», известный американский бизнесмен Фрэнк Маккорт выступил с заявлением по поводу ситуации в провансальском клубе. Ранее стало известно, что «Марсель» выставил на трансфер футболистов команды Адриена Рабьо и Джонатана Роу после того, как между игроками произошла драка в раздевалке на фоне поражения в матче 1-го тура Лиги 1 с «Ренном» (0:1).

«Я выражаю свою поддержку и полное доверие Пабло Лонгории (президент), Мехди Бенатии (спортивный директор) и Роберто Де Дзерби (главный тренер) в их миссии на благо клуба. Управление клубом опирается на фундаментальные ценности: скромность, дисциплину, уважение к другим, к иерархиям и к институту — те принципы, которые позволили клубу добиться своих целей в ушедшем сезоне. На пороге важной новой кампании на французской и европейской арене каждый должен служить только интересам «Марселя» и делать всё необходимое, чтобы побеждать на поле», — приводит слова Маккорта популярное издание RMC Sport.

Рабьо выступает в составе «Марселя» с сентября 2024 года. Действующее трудовое соглашение хавбека с клубом рассчитано до лета 2026 года. Роу окончательно перебрался в провансальский клуб в текущее летнее межсезонье, перейдя из «Норвича». В прошлом сезоне англичанин также играл за «Марсель», но в рамках аренды. Его контракт с клубом действует до лета 2029 года.

