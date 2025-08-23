«Не вижу у них провалов». Семшов высказался о результатах московского «Динамо»

Экс-полузащитник московского «Динамо» Игорь Семшов прокомментировал старт бело-голубых под руководством нового главного тренера Валерия Карпина в сезоне-2025/2026.

«У «Динамо» есть проблемы с составом, много травмированных. Плюс новый главный тренер, который очень многое меняет в команде. Нужно время, чтобы игроки привыкли к этому. У Карпина серьёзные требования и непростой футбол. К этому нужно привыкать.

Да, динамовцы набрали не так много очков, но я не вижу у них провалов. Они проиграли лидерам чемпионата «Краснодару» и ЦСКА, а в ничейном матче с «Сочи» произошло нечто аномальное. У москвичей было очень много ударов, огромное преимущество, но в итоге — ничья. Нельзя ожидать, что новый тренер сразу наладит игру, всем в этой ситуации нужно время», — сказал Семшов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Московское «Динамо» под руководством нового главного тренера Валерия Карпина набрало пять очков в пяти матчах РПЛ и находится в турнирной таблице чемпионата России на 11-м месте.

