Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Не вижу у них провалов». Семшов высказался о результатах московского «Динамо»

«Не вижу у них провалов». Семшов высказался о результатах московского «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-полузащитник московского «Динамо» Игорь Семшов прокомментировал старт бело-голубых под руководством нового главного тренера Валерия Карпина в сезоне-2025/2026.

«У «Динамо» есть проблемы с составом, много травмированных. Плюс новый главный тренер, который очень многое меняет в команде. Нужно время, чтобы игроки привыкли к этому. У Карпина серьёзные требования и непростой футбол. К этому нужно привыкать.

Да, динамовцы набрали не так много очков, но я не вижу у них провалов. Они проиграли лидерам чемпионата «Краснодару» и ЦСКА, а в ничейном матче с «Сочи» произошло нечто аномальное. У москвичей было очень много ударов, огромное преимущество, но в итоге — ничья. Нельзя ожидать, что новый тренер сразу наладит игру, всем в этой ситуации нужно время», — сказал Семшов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Московское «Динамо» под руководством нового главного тренера Валерия Карпина набрало пять очков в пяти матчах РПЛ и находится в турнирной таблице чемпионата России на 11-м месте.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026

Видео: Самая крупная победа «Динамо»

Материалы по теме
Касерес рассказал, что случилось с «Динамо» во второй половине первого тайма матча с ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android