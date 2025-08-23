Григорян дал прогноз на матч «Рубина» со «Спартаком»

Российский тренер, а ныне телеэксперт Александр Григорян поделился мыслями о возможном результате матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги, где сойдутся казанский «Рубин» с московским «Спартаком». Игра состоится сегодня, 23 августа, в 14:00 мск.

«Предсказуемый тур. За исключением матча «Рубина» со «Спартаком». Я с достаточной уверенностью ожидаю там ничью, но матч будет тяжёлый. В остальных играх я не жду сенсаций», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

Напомним, на данный момент «Спартак» идёт на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ. После пяти туров подопечные Деяна Станковича набрали пять очков. Казанская команда под руководством Рашида Рахимова располагается на четвёртой строчке в чемпионате России, набрав 10 очков.

Материалы по теме Григорян объяснил камбэк «Ахмата» в меньшинстве в матче с «Оренбургом»

Как появился «Спартак»: