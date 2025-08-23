Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Опубликованы полные списки судейских бригад на все матчи 6-го тура Первой лиги

Опубликованы полные списки судейских бригад на все матчи 6-го тура Первой лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Официальный сайт ФНЛ опубликовал информацию о судейских назначениях на матчи 6-го тура Лиги Pari (Первой лиги).

«Челябинск» — «Сокол»: Антон Анопа (Благовещенск) – Дмитрий Лысенко (Благовещенск), Вячеслав Охрименко (Майкоп), резервный судья – Александр Маюн (Челябинск), инспектор – Рудольф Исаков (Санкт-Петербург), делегат – Сергей Гуторенко(Московская область);

«Шинник» — «Родина»: Станислав Матвеев (Троицк) – Альмир Хатмуллин (Московская область), Арсений Новиков (Подольск), резервный судья – Дмитрий Крайнов (Тверь), инспектор – Тихон Калугин (Москва), делегат – Рубен Миранцев (Москва);

«КАМАЗ» — «Уфа»: Роман Галимов (Улан-Удэ) – Евгений Синянский (Ярославль), Екатерина Курочкина (Малаховка), резервный судья – Данил Каширин (Уфа), инспектор – Сергей Пантелеев (Тула), делегат – Дмитрий Карабин (Москва);

«Черноморец» — «Енисей»: Ярослав Хромей (Воронеж) – Алексей Линкин (Воронеж), Александр Туркин (Астрахань), резервный судья – Данил Набока (Краснодар), инспектор – Виктор Лебедев (Санкт-Петербург), делегат – Антон Воронцов (Москва);

«СКА-Хабаровск» — «Спартак» (Кострома): Андрей Прокопов (Ярославль) – Дмитрий Маликов (Новоалтайск), Игорь Золотарев (Брянск), резервный судья – Макар Янчук (Владивосток), инспектор – Сергей Романов (Новосибирск), делегат – Александр Коротченко (Салават);

«Факел» — «Нефтехимик»: Игорь Капленков (Москва) – Андрей Пелых (Санкт-Петербург), Яков Клепцов (Ростов-на-Дону), резервный судья – Павел Шишкин (Тамбов), инспектор – Роман Лихачев (Екатеринбург), делегат –Филипп Яковлев (Москва);

«Чайка» — «Арсенал»: Александр Машлякевич (Москва) – Александр Приходько (Москва), Виктор Медведев (Москва), резервный судья – Андрей Зубов (Азов), инспектор – Алексей Сулимов (Смоленск), делегат – Петр Петухов (Москва);

«Урал» — «Волга»: Кирилл Силантьев (Самара) – Денис Мирошник (Ставрополь), Федор Валявин (Саратов), резервный судья – Владимир Сивков (Пермь), инспектор – Игорь Писанко (Новосибирск), делегат – Андрей Губарьков (Москва);

«Ротор» — «Торпедо Москва»: Евгений Галимов (Екатеринбург) – Степан Щербаков (Омск), Никита Матиеску (Псков), резервный судья – Дмитрий Прокопов (Волгоград), инспектор – Михаил Ходырев (Москва), делегат – Иван Новиков (Москва).

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги

Видео: лучшие голы 5-го тура Первой лиги

Материалы по теме
Первая лига — 2025/2026: результаты матчей 5-го тура и турнирная таблица
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android