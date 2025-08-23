Опубликованы полные списки судейских бригад на все матчи 6-го тура Первой лиги

Официальный сайт ФНЛ опубликовал информацию о судейских назначениях на матчи 6-го тура Лиги Pari (Первой лиги).
«Челябинск» — «Сокол»: Антон Анопа (Благовещенск) – Дмитрий Лысенко (Благовещенск), Вячеслав Охрименко (Майкоп), резервный судья – Александр Маюн (Челябинск), инспектор – Рудольф Исаков (Санкт-Петербург), делегат – Сергей Гуторенко(Московская область);
«Шинник» — «Родина»: Станислав Матвеев (Троицк) – Альмир Хатмуллин (Московская область), Арсений Новиков (Подольск), резервный судья – Дмитрий Крайнов (Тверь), инспектор – Тихон Калугин (Москва), делегат – Рубен Миранцев (Москва);
«КАМАЗ» — «Уфа»: Роман Галимов (Улан-Удэ) – Евгений Синянский (Ярославль), Екатерина Курочкина (Малаховка), резервный судья – Данил Каширин (Уфа), инспектор – Сергей Пантелеев (Тула), делегат – Дмитрий Карабин (Москва);
«Черноморец» — «Енисей»: Ярослав Хромей (Воронеж) – Алексей Линкин (Воронеж), Александр Туркин (Астрахань), резервный судья – Данил Набока (Краснодар), инспектор – Виктор Лебедев (Санкт-Петербург), делегат – Антон Воронцов (Москва);
«СКА-Хабаровск» — «Спартак» (Кострома): Андрей Прокопов (Ярославль) – Дмитрий Маликов (Новоалтайск), Игорь Золотарев (Брянск), резервный судья – Макар Янчук (Владивосток), инспектор – Сергей Романов (Новосибирск), делегат – Александр Коротченко (Салават);
«Факел» — «Нефтехимик»: Игорь Капленков (Москва) – Андрей Пелых (Санкт-Петербург), Яков Клепцов (Ростов-на-Дону), резервный судья – Павел Шишкин (Тамбов), инспектор – Роман Лихачев (Екатеринбург), делегат –Филипп Яковлев (Москва);
«Чайка» — «Арсенал»: Александр Машлякевич (Москва) – Александр Приходько (Москва), Виктор Медведев (Москва), резервный судья – Андрей Зубов (Азов), инспектор – Алексей Сулимов (Смоленск), делегат – Петр Петухов (Москва);
«Урал» — «Волга»: Кирилл Силантьев (Самара) – Денис Мирошник (Ставрополь), Федор Валявин (Саратов), резервный судья – Владимир Сивков (Пермь), инспектор – Игорь Писанко (Новосибирск), делегат – Андрей Губарьков (Москва);
«Ротор» — «Торпедо Москва»: Евгений Галимов (Екатеринбург) – Степан Щербаков (Омск), Никита Матиеску (Псков), резервный судья – Дмитрий Прокопов (Волгоград), инспектор – Михаил Ходырев (Москва), делегат – Иван Новиков (Москва).
