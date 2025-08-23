Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Осер. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рубин — Спартак: во сколько начало матча 6-го тура РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

«Рубин» — «Спартак»: во сколько начало матча 6-го тура РПЛ, где смотреть прямую трансляцию
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 23 августа, состоится матч 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся казанский «Рубин» и московский «Спартак». Игра пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Главным арбитром встречи назначен Рафаэль Шафеев. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Права на трансляцию матча РПЛ «Рубин» Казань — «Спартак» Москва принадлежат «Матч ТВ».
Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 14:00 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По данным Transfermarkt, статистика личных встреч насчитывает 48 матчей между командами. На счету «Рубина» 14 побед, у «Спартака» 23 выигранные встречи и 11 матчей завершилось вничью. Разница голов — 63:43 (+20) в пользу красно-белых.

«Спартак» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. По итогам пяти туров команда Деяна Станковича набрала пять очков. Казанский клуб под руководством Рашида Рахимова располагается на четвёртой строчке, имея в активе 10 очков.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Григорян дал прогноз на матч «Рубина» со «Спартаком»

Самые результативные легионеры РПЛ:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android