«Рубин» — «Спартак»: во сколько начало матча 6-го тура РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 23 августа, состоится матч 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся казанский «Рубин» и московский «Спартак». Игра пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Главным арбитром встречи назначен Рафаэль Шафеев. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Права на трансляцию матча РПЛ «Рубин» Казань — «Спартак» Москва принадлежат «Матч ТВ».

По данным Transfermarkt, статистика личных встреч насчитывает 48 матчей между командами. На счету «Рубина» 14 побед, у «Спартака» 23 выигранные встречи и 11 матчей завершилось вничью. Разница голов — 63:43 (+20) в пользу красно-белых.

«Спартак» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. По итогам пяти туров команда Деяна Станковича набрала пять очков. Казанский клуб под руководством Рашида Рахимова располагается на четвёртой строчке, имея в активе 10 очков.

Самые результативные легионеры РПЛ: