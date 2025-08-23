Скидки
Хайденхайм — Вольфсбург. Прямая трансляция
16:30 Мск
Главная Футбол Новости

Григорян предположил, как закончатся матчи 6-го тура РПЛ с участием «Динамо» и «Зенита»

Российский тренер, а ныне телеэксперт Александр Григорян поделился мнением о результатах предстоящих матчей 6-го тура Российской Премьер-Лиги, где сойдутся «Зенит» и махачкалинское «Динамо», а также московское «Динамо» сыграет с «Пари Нижний Новгород». Игры состоятся сегодня, 23 августа.

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 16:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Зенит» уверенно победит махачкалинское «Динамо», которое не сможет чем-то удивить петербуржцев. Московское «Динамо» одержит победу над «Пари НН». Кого же им обыгрывать, если не таких соперников?» — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

На данный момент сине-бело-голубые идут на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Сергея Семака набрали шесть очков. Московское «Динамо» располагается на 11-й строчке с пятью очками. Махачкалинское «Динамо» и «Пари Нижний Новгород» занимают 12-е (5) и 15-е (3) места соответственно.

