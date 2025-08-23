Скидки
Хайденхайм — Вольфсбург. Прямая трансляция
16:30 Мск
Матч-центр:
Главная Футбол Новости

Тренер «Динамо» Мх перед матчем с «Зенитом»: мы умеем настраиваться на сильных соперников

Старший тренер махачкалинского «Динамо» Горан Алексич высказался о предстоящем выездном матче с петербургским «Зенитом» в 6-м туре Мир Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 16:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
«У нас дисциплинированная команда, которая бьётся и играет до последнего момента. Мы должны проявить эти качества в предстоящем матче. Тогда можно ожидать хорошего результата. Мы хорошо умеем настраиваться на матчи против сильнейших команд чемпионата. Со «Спартаком» в первом туре мы сыграли один из лучших матчей сезона, хотя и проиграли со счетом 0:1», — сказал Алексич в эфире телеканала «Матч ТВ».

Махачкалинское «Динамо» в пяти матчах РПЛ набрало пять очков и находится в турнирной таблице чемпионата России на 12-м месте. 23 августа клуб из Дагестана сыграет на выезде с петербургским «Зенитом» в матче 6-го тура РПЛ.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026

