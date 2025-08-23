Генич отреагировал на камбэк «Ахмата» в меньшинстве после 0:2 к перерыву от «Оренбурга»
Известный футбольный комментатор Константин Генич поделился эмоциями на фоне камбэка «Ахмата» в меньшинстве в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом». Встреча завершилась со счётом 2:2. Напомним, грозненцы к перерыву уступались со счётом 0:2, при этом с 5-й минуты они играли в меньшинстве после удаления ангольского полузащитника Эгаша Касинтуры.
Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
22 августа 2025, пятница. 18:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Томпсон – 1' 2:0 Томпсон – 45' 2:1 Силва – 47' 2:2 Сидоров – 56'
Удаления: нет / Касинтура – 5', Садулаев – 64'
«Что там Черчесов в раздевалке сказал?» — написал Генич в своём телеграм-канале.
После этой встречи у «Оренбурга» на счету стало шесть очков. Коллектив Владимира Слишковича занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» с семью очками располагается на седьмой строчке.
