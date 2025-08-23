Генич отреагировал на камбэк «Ахмата» в меньшинстве после 0:2 к перерыву от «Оренбурга»

Известный футбольный комментатор Константин Генич поделился эмоциями на фоне камбэка «Ахмата» в меньшинстве в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом». Встреча завершилась со счётом 2:2. Напомним, грозненцы к перерыву уступались со счётом 0:2, при этом с 5-й минуты они играли в меньшинстве после удаления ангольского полузащитника Эгаша Касинтуры.

«Что там Черчесов в раздевалке сказал?» — написал Генич в своём телеграм-канале.

После этой встречи у «Оренбурга» на счету стало шесть очков. Коллектив Владимира Слишковича занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» с семью очками располагается на седьмой строчке.

Материалы по теме Григорян объяснил камбэк «Ахмата» в меньшинстве в матче с «Оренбургом»

ТОП-5 фактов о российском футболе: