Хайденхайм — Вольфсбург. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Главная Футбол Новости

Генич отреагировал на удаление капитана «Ахмата» Саудулаева в матче с «Оренбургом»

Аудио-версия:
Комментарии

Известный футбольный комментатор Константин Генич высказался об удалении судьёй Владиславом Целовальниковым нападающего «Ахмата» Лечи Садулаева во втором тайме матча 6-го тура РПЛ с «Оренбургом». Команды сыграли вничью — 2:2.

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
22 августа 2025, пятница. 18:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Томпсон – 1'     2:0 Томпсон – 45'     2:1 Силва – 47'     2:2 Сидоров – 56'    
Удаления: нет / Касинтура – 5', Садулаев – 64'

«Не знаю, что там по рекомендациям арбитрам, но покажи по жёлтой — и никаких вопросов. Нахрена удалять-то…» — написал Генич в своём телеграм-канале.

Напомним, на 64-й минуте встречи капитан грозненцев Лечи Садулаев повздорил с марокканским защитником хозяев Фахдом Муфи, слегка схватив того за горло. Отмечается, что Муфи мог спровоцировать данный конфликт. По итогам эпизода Садулаев был удалён, а марокканец получил «горчичник».

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов заявил, что судья ошибочно удалил россиянина.

