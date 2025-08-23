Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Генич отреагировал на удаление капитана «Ахмата» Саудулаева в матче с «Оренбургом»

Известный футбольный комментатор Константин Генич высказался об удалении судьёй Владиславом Целовальниковым нападающего «Ахмата» Лечи Садулаева во втором тайме матча 6-го тура РПЛ с «Оренбургом». Команды сыграли вничью — 2:2.

«Не знаю, что там по рекомендациям арбитрам, но покажи по жёлтой — и никаких вопросов. Нахрена удалять-то…» — написал Генич в своём телеграм-канале.

Напомним, на 64-й минуте встречи капитан грозненцев Лечи Садулаев повздорил с марокканским защитником хозяев Фахдом Муфи, слегка схватив того за горло. Отмечается, что Муфи мог спровоцировать данный конфликт. По итогам эпизода Садулаев был удалён, а марокканец получил «горчичник».

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов заявил, что судья ошибочно удалил россиянина.

