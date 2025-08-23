Скидки
Хайденхайм — Вольфсбург. Прямая трансляция
16:30 Мск
Главная Футбол Новости

ЭСК поддержала решение Казарцева в матче Кубка России «Оренбург» — «Ахмат»

Аудио-версия:
Комментарии

Официальный сайт РФС опубликовал текст решения Экспертно-судейской комиссии по обращению «Оренбурга» по поводу неудаления защитника Гандри на 82-й минуте матча Фонбет Кубка России с «Ахматом» (2:1), который прошёл 13 августа. ЭСК поддержала решение главного рефери Василия Казарцева.

Fonbet Кубок России . Группа A. 2-й тур
13 августа 2025, среда. 16:15 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 1
Ахмат
Грозный
1:0 Поройков – 56'     1:1 Келиану – 90+1'     2:1 Камилов – 90+5'    

«Матч Кубка России Пути РПЛ, 2 тур, «Оренбург» (Оренбург) – «Ахмат» (Грозный), судья – Василий Казарцев
Момент по обращению ФК «Оренбург»

Время по таймеру: 82-я минута

Суть обращения: проверка решения судьи не удалять с поля игрока команды «Ахмат» Надера Гандри

Решение комиссии: судья правильно не удалил с поля игрока команды «Ахмат» Надера Гандри

Голосование: единогласно

Мотивировка: нарушение правил со стороны Надера Гандри против игрока «Оренбурга» Максима Савельева не является лишением соперника явной возможности забить гол. Эпизод произошел на очень большой дистанции до ворот соперников, а мяч находился в воздухе и не был под контролем атакующего игрока», — гласит текст решения.

Комментарии
