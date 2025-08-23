Гвардиола рассказал о ситуации с вратарями перед матчем «Ман Сити» с «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о ситуации с вратарями перед матчем 2-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэмом». Напомним, в первой игре сезона в воротах «горожан» играл Джеймс Траффорд, в запасе остался Штефан Ортега, а Эдерсон Мораес не попал в заявку команды.

«Кто будет в старте? Решим вечером, после ужина. Новые игроки всегда приносят энергию и идеи. Джеймс привносит молодость и желание играть в клубе, где он вырос, и мы довольны его игрой в 1-м туре, но это всего лишь первый матч. Нам нужно было просто проявить стабильность в дебютной игре сезона и выглядеть ещё лучше против «Тоттенхэма».

Возможные трансферы? Не знаю. Это наши игроки, посмотрим, что произойдёт. Думаю, кое‑какие вещи случатся, и мы увидим», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

Отметим, Эдерсон восстановился после заболевания и доступен для участия в игре 2-го тура. Ранее бразилец пропустил первый матч АПЛ с «Вулверхэмптоном» (4:0) из‑за гастроэнтерита. Кроме того, сообщается, что 32-летний голкипер близок к переходу в «Галатасарай».

Ранее в СМИ сообщалось, что «Манчестер Сити» ведёт прямые переговоры с «ПСЖ» о трансфере итальянца Джанлуиджи Доннаруммы.

