Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Хайденхайм — Вольфсбург. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвардиола рассказал о ситуации с вратарями перед матчем «Ман Сити» с «Тоттенхэмом»

Гвардиола рассказал о ситуации с вратарями перед матчем «Ман Сити» с «Тоттенхэмом»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о ситуации с вратарями перед матчем 2-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэмом». Напомним, в первой игре сезона в воротах «горожан» играл Джеймс Траффорд, в запасе остался Штефан Ортега, а Эдерсон Мораес не попал в заявку команды.

Англия — Премьер-лига . 2-й тур
23 августа 2025, суббота. 14:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Кто будет в старте? Решим вечером, после ужина. Новые игроки всегда приносят энергию и идеи. Джеймс привносит молодость и желание играть в клубе, где он вырос, и мы довольны его игрой в 1-м туре, но это всего лишь первый матч. Нам нужно было просто проявить стабильность в дебютной игре сезона и выглядеть ещё лучше против «Тоттенхэма».

Возможные трансферы? Не знаю. Это наши игроки, посмотрим, что произойдёт. Думаю, кое‑какие вещи случатся, и мы увидим», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

Отметим, Эдерсон восстановился после заболевания и доступен для участия в игре 2-го тура. Ранее бразилец пропустил первый матч АПЛ с «Вулверхэмптоном» (4:0) из‑за гастроэнтерита. Кроме того, сообщается, что 32-летний голкипер близок к переходу в «Галатасарай».

Ранее в СМИ сообщалось, что «Манчестер Сити» ведёт прямые переговоры с «ПСЖ» о трансфере итальянца Джанлуиджи Доннаруммы.

Материалы по теме
Гвардиола — о ситуации с Эдерсоном: если игрок хочет уйти, то он должен уйти

Самые дорогие футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android