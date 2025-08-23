«Локомотив» — «Ростов»: во сколько матч 6-го тура РПЛ, где смотреть онлайн

Сегодня, 23 августа, продолжится 6-й тур Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. В рамках игрового дня в Москве на «РЖД Арене» состоится матч «Локомотива» и «Ростова». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер», «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В текущей турнирной таблице РПЛ по ходу 6-го тура железнодорожники лидируют, после пяти матчей набрав 13 очков. «Ростов» с тремя очками занимает в турнирной таблице лиги 14-ю строчку, находясь в зоне стыковых матчей за право участия в РПЛ на следующий сезон.

