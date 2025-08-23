Скидки
Ницца — Осер. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
«Динамо» М — «Пари НН»: во сколько матч 6-го тура РПЛ, где смотреть онлайн
Комментарии

Сегодня, 23 августа, продолжится 6-й тур Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. В рамках игрового дня в Москве на «ВТБ Арене» состоится матч столичного «Динамо» и «Пари НН». Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер», «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В текущей турнирной таблице РПЛ по ходу 6-го тура бело-голубые после пяти матчей набрали пять очков и находятся на 11-м месте. Нижегородцы с тремя очками занимают в турнирной таблице лиги 15-ю строчку, находясь в зоне прямого вылета.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026

Видео: «Динамо» сделало подарок директору «Аль-Насра»

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

