Ультрас «ПСЖ» вывесили баннер на фоне прихода в клуб Забарного и Шевалье

Активная часть фанатов «Пари Сен-Жермен» большим баннером поприветствовали новичков команды на матче Лиги 1 с «Анже» (1:0): голкиперов Люка Шевалье и Ренато Марина, а также защитника Илью Забарного.

«Добро пожаловать, Шевалье, Забарный и Марин», — написано на баннере.

Фото: Аккаунт La Source Parisienne в Х

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» не планирует делать новых приобретений в летнее трансферное окно.

Забарный и Марин остались в запасе на матч против «Анже», а голкипер Люка Шевалье традиционно начал игру в стартовом составе, в итоге сохранив свои ворота «сухими».

Единственный матч парижан в этом матче забил Фабиан Руис.

