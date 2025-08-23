Скидки
Ницца — Осер. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Березовский: отъезд Карпина в сборную может пойти «Динамо» на пользу

Экс-вратарь московского «Динамо» Роман Березовский высказался о том, как может повлиять на бело-голубых отъезд в сборную России главного тренера Валерия Карпина, который совмещает посты в клубе и национальной команде.

«Динамо» столкнётся с отъездом Карпина в сборную. Думаю, они уже всё спланировали. Это может и на пользу пойти — соскучатся друг по другу и с новыми силами встретятся после перерыва. С командой же останутся тренеры, которым надо провести хорошую работу», — сказал Березовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Сборной России в сентябре 2025 года предстоит провести два товарищеских матча — домашний с национальной командой Иордании и выездной со сборной Катара.

Видео: Как сборная России играет при Карпине

