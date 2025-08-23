Скидки
Олимпик Марсель — Париж. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мы не хотим их здесь видеть». Тренер «Тоттенхэма» отреагировал на срыв трансфера Эзе

Главный тренер «Тоттенхема» Томас Франк прокомментировал тот факт, что «Арсенал» перехватил у «шпор» вингера «Кристал Пэлас» Эберечи Эзе.

– Эзе решил перейти в другой клуб. Насколько это сильный удар, когда не удаётся подписать трансферную цель?

– Мне не нужны игроки, которые не хотят переходить в клуб. Если они не хотят присоединиться к клубу и носить эту замечательную эмблему, значит, мы не хотим их здесь видеть, – приводит слова Франка Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Эберечи Эзе близок к переходу в «Арсенал». Как рапортовал инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X, «канониры» уже забронировали дату медицинского осмотра 27-летнего игрока. Трансфер оценивается в € 69 млн.

Сон Хын Мин попрощался с «Тоттенхэмом»

