«Мы не хотим их здесь видеть». Тренер «Тоттенхэма» отреагировал на срыв трансфера Эзе

Главный тренер «Тоттенхема» Томас Франк прокомментировал тот факт, что «Арсенал» перехватил у «шпор» вингера «Кристал Пэлас» Эберечи Эзе.

– Эзе решил перейти в другой клуб. Насколько это сильный удар, когда не удаётся подписать трансферную цель?

– Мне не нужны игроки, которые не хотят переходить в клуб. Если они не хотят присоединиться к клубу и носить эту замечательную эмблему, значит, мы не хотим их здесь видеть, – приводит слова Франка Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Эберечи Эзе близок к переходу в «Арсенал». Как рапортовал инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X, «канониры» уже забронировали дату медицинского осмотра 27-летнего игрока. Трансфер оценивается в € 69 млн.

