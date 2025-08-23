Андрей Лунин сделал заявление о своём будущем в «Реале»

Украинский голкипер Андрей Лунин на фоне договорённости клуба о продлении контракта с основным вратарём Тибо Куртуа, дал понять, что готов и дальше бороться за своё место в составе.

«Я приложу максимум усилий, чтобы получить минуты и быть на уровне Куртуа», – приводит слова Лунина Defensa Central.

По данным источника, «сливочные» близки к пролонгации договора с бельгийским голкипером до 2027 года.

Ранее сообщалось, что Лунин может пополнить состав стамбульского «Галатасарая», так как не удовлетворён количеством получаемой в мадридском клубе игровой практики.

В минувшем сезоне Лунин провёл 14 матчей во всех турнирах и пропустил 19 голов. Кроме того, украинец шесть раз отыграл «на ноль».

Фанаты «Реала» вывесили баннер «Спасибо, «Интер» у базы клуба