Андрей Лунин сделал заявление о своём будущем в «Реале»

Украинский голкипер Андрей Лунин на фоне договорённости клуба о продлении контракта с основным вратарём Тибо Куртуа, дал понять, что готов и дальше бороться за своё место в составе.
«Я приложу максимум усилий, чтобы получить минуты и быть на уровне Куртуа», – приводит слова Лунина Defensa Central.
По данным источника, «сливочные» близки к пролонгации договора с бельгийским голкипером до 2027 года.
Ранее сообщалось, что Лунин может пополнить состав стамбульского «Галатасарая», так как не удовлетворён количеством получаемой в мадридском клубе игровой практики.
В минувшем сезоне Лунин провёл 14 матчей во всех турнирах и пропустил 19 голов. Кроме того, украинец шесть раз отыграл «на ноль».
