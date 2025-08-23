Скидки
Экс-вратарь «Зенита» Березовский: у команды отголоски прошлого сезона

Аудио-версия:
Комментарии

Бывший голкипер «Зенита» Роман Березовский высказался о неудачном старте сине-бело-голубых в Мир РПЛ в сезоне-2025/2026.

«Думаю, это отголоски прошлого сезона. Чувствуется, что «Зениту» требуется освежение в плане людей, которые были бы более мотивированными. С этим пришло бы успокоение. В футболе если на какой-то миг даёшь слабину, вернуться на свой пик очень тяжело. Нужно искать дополнительную мотивацию. Это должен делать тренер — находить язык с каждым футболистом. Видно, что Глушенков не тот, что был в прошлом году. Это не только его, но и других футболистов касается. Вратарь не столь стабильный.

У каждой команды свои проблемы, но в чём-то они все схожи. У «Зенита» отголоски прошлого сезона, у «Динамо» идёт адаптация к новому тренеру, а у «Сочи» новая команда. Впереди перерыв на сборные. Если они плодотворно проведут это время, смогут рассчитывать на улучшение результатов», — сказал Березовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В пяти стартовых матчах РПЛ «Зенит» набрал шесть очков и занимает в турнирной таблице девятое место.

Видео: Болельщики «Спартака» атаковали Соболева после матча с «Зенитом»

