Тренер вратарей сборной Армении высказался о несостоявшемся переходе Сперцяна в Чемпионшип

Бывший голкипер московского «Динамо», ныне тренер вратарей сборной Армении Роман Березовский высказался о срыве перехода полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в «Саутгемптон» из Чемпионшипа.

«У Эдика который год не получается — идут разговоры, но до перехода дело не доходит. Иногда что-то не устраивает Сперцяна, иногда — руководство клуба. Должны сложиться все факторы воедино, чтобы переход состоялся. То, что он сейчас не перешёл, — не катастрофа. Надо потерпеть и ждать более хороших предложений, работать на тренировках», — сказал Березовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» отказался отпускать Эдуарда в английский клуб.

