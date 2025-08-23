Скидки
Ницца — Осер. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Главная Футбол Новости

Защитник «Зенита» Дркушич: иногда удачный подкат может быть важнее забитого мяча

Аудио-версия:
Центральный защитник «Зенита» словенский футболист Ванья Дркушич высказался о важности действий игроков обороны на футбольном поле.

— Каждое выигранное единоборство для защитника — ​это своего рода маленькая победа?
— Для меня — ​да. Работа защитников не очень заметна для зрителей, но иногда удачный подкат может быть важнее забитого мяча, — приводит слова Дркушича официальный сайт «Зенита».

25-летний словенский защитник Ванья Дркушич в текущем сезоне сыграл за «Зенит» в пяти матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Весной 2025 года футболист принял участие в 10 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах, также без результативных действий.

Видео: Телохранитель Месси применил подкат против легенды НБА


