Защитник «Зенита» Дркушич: иногда удачный подкат может быть важнее забитого мяча

Центральный защитник «Зенита» словенский футболист Ванья Дркушич высказался о важности действий игроков обороны на футбольном поле.

— Каждое выигранное единоборство для защитника — ​это своего рода маленькая победа?

— Для меня — ​да. Работа защитников не очень заметна для зрителей, но иногда удачный подкат может быть важнее забитого мяча, — приводит слова Дркушича официальный сайт «Зенита».

25-летний словенский защитник Ванья Дркушич в текущем сезоне сыграл за «Зенит» в пяти матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Весной 2025 года футболист принял участие в 10 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах, также без результативных действий.

Видео: Телохранитель Месси применил подкат против легенды НБА