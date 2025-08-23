Эдуард Сперцян привлёк внимание «Атлетико». Испанцы связались с его окружением — источник

Полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян привлёк внимание со стороны мадридского «Атлетико», сообщает Arménie Football.

По сведениям источника, испанская сторона уже связалась с окружением игрока, чтобы навести справки. Однако на данный момент никакой конкретики относительно данного трансфера нет.

Источник также сообщает, что к игроку есть интерес из Португалии, однако единственное конкретное предложение пока сделал только «Саутгемптон».

В текущем сезоне Эдуард Сперцян забил четыре гола и сделал четыре результативных паса в восьми встречах за «быков» во всех турнирах. Ранее сообщалось, что «Краснодар» отказался отпускать футболиста в «Саутгемптон».

