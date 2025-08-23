Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Осер. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эдуард Сперцян привлёк внимание «Атлетико». Испанцы связались с его окружением — источник

Эдуард Сперцян привлёк внимание «Атлетико». Испанцы связались с его окружением — источник
Комментарии

Полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян привлёк внимание со стороны мадридского «Атлетико», сообщает Arménie Football.

По сведениям источника, испанская сторона уже связалась с окружением игрока, чтобы навести справки. Однако на данный момент никакой конкретики относительно данного трансфера нет.

Источник также сообщает, что к игроку есть интерес из Португалии, однако единственное конкретное предложение пока сделал только «Саутгемптон».

В текущем сезоне Эдуард Сперцян забил четыре гола и сделал четыре результативных паса в восьми встречах за «быков» во всех турнирах. Ранее сообщалось, что «Краснодар» отказался отпускать футболиста в «Саутгемптон».

Драка в товарищеском матче «Краснодар» – «Динамо» Мх

Материалы по теме
Сперцян не уедет из «Краснодара» в Чемпионшип. А эта лига точно слабее РПЛ?
Сперцян не уедет из «Краснодара» в Чемпионшип. А эта лига точно слабее РПЛ?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android