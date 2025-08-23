Скидки
Главная Футбол Новости

«Спартак» закрыл сделку по трансферу защитника «Галатасарая» Куэсты — источник

«Спартак» закрыл сделку по трансферу защитника «Галатасарая» Куэсты — источник
Комментарии

Центральный защитник «Галатасарая» Карлос Куэста близок к переходу в московский «Спартак». Клубы и представитель полностью согласовали все детали трансфера и заключили сделку, сообщает Atenção, Vascaínos.

По сведениям источника, вопрос с переходом игрока считается решённым. Он чётко определился со своим будущим и желанием играть в России. Также сообщается, что теперь претендовавший на колумбийца «Васко да Гама» будет искать другие кандидатуры для усиления центра обороны.

Ранее СМИ сообщали, что российский клуб заплатит за 26-летнего игрока € 6,5 млн в качестве фиксированной суммы и ещё € 2 млн турецкий клуб может получить в виде бонусов.

Болельщики «Спартака» атаковали Соболева после матча с «Зенитом»

Комментарии
