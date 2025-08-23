Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Осер. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Зенита» Нино принял предложение «Васко да Гама» и сообщил о желании уйти

Защитник «Зенита» Нино принял предложение «Васко да Гама» и сообщил о желании уйти
Аудио-версия:
Комментарии

Центральный защитник «Зенита» Нино согласовал контракт с бразильским «Васко да Гама» и принял предложение клуба, сообщает NTVASCAÍNOS в соцсети Х.

По данным источника, игрок уже сообщил «Зениту» о своём желании перейти в бразильский клуб.

«Васко», в свою очередь, сделал «Зениту» предложение с поэтапной оплатой, аналогичное тому, что ранее было предложено «Галатасараю». Российский клуб ведёт переговоры и требует, чтобы большая часть суммы была выплачена сразу.

Переговоры продолжаются и могут быть завершены в любой момент. «Зенит» изначально не хотел отпускать защитника, но желание игрока вернуться в Бразилию заставило клуб исключить его из последних матчей.

И, наконец, сам Фернандо Диниз, возглавляющий «Васко», позвонил Нино — он ранее работал с ним во времена выступления за «Флуминенсе».

В минувшем сезоне защитник принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами.

Драма «Спартака» с «Зенитом». Провал Карпина. ПЛН #108

Материалы по теме
Сергей Семак рассказал о состоянии здоровья Нино перед матчем «Зенит» — «Динамо» Мх
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android