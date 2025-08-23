Защитник «Зенита» Нино принял предложение «Васко да Гама» и сообщил о желании уйти

Центральный защитник «Зенита» Нино согласовал контракт с бразильским «Васко да Гама» и принял предложение клуба, сообщает NTVASCAÍNOS в соцсети Х.

По данным источника, игрок уже сообщил «Зениту» о своём желании перейти в бразильский клуб.

«Васко», в свою очередь, сделал «Зениту» предложение с поэтапной оплатой, аналогичное тому, что ранее было предложено «Галатасараю». Российский клуб ведёт переговоры и требует, чтобы большая часть суммы была выплачена сразу.

Переговоры продолжаются и могут быть завершены в любой момент. «Зенит» изначально не хотел отпускать защитника, но желание игрока вернуться в Бразилию заставило клуб исключить его из последних матчей.

И, наконец, сам Фернандо Диниз, возглавляющий «Васко», позвонил Нино — он ранее работал с ним во времена выступления за «Флуминенсе».

В минувшем сезоне защитник принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами.

