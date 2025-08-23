Скидки
Потенциальный новичок «Спартака» Куэста рано утром должен был прилететь в Москву

Колумбийский центральный защитник «Галатасарая» Карлос Куэста сегодня ночью вылетел в Москву, где ему предстоит пройти медосмотр и в случае его успешного завершения подписать контракт с московским «Спартаком», утверждает Mekteb-i Gala.

По сведениям источника, футболист должен был направиться в Россию из Стамбула около 2:00. Его самолёт должен был приземлиться в аэропорту Внуково примерно в 5:00.

Ранее сообщалось, что клубы и представитель игрока полностью согласовали все детали трансфера и заключили сделку. Трансфер оценивается в € 6,5 млн.

