Фабрицио Романо поделился инсайдом о будущем Доннаруммы после его прощания с «ПСЖ»

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма после матча 2-го тура нового сезона Лиги 1, где «ПСЖ» одолел «Анже» со счётом 1:0, попрощался с игроками и фанатами клуба. После этого инсайдер Фабрицио Романо опубликовал пост о будущем итальянца.

«Эмоциональный момент для Джанлуиджи Доннаруммы, который прощается с болельщиками „ПСЖ“ как легенда клуба. Скоро начнётся новый этап. „Манчестер Сити“ всё ещё работает над трансфером», — написал инсайдер в своих соцсетях.

Напомним, 12 августа Джанлуиджи обратился к болельщикам «ПСЖ» на фоне слухов о своём уходе и подтвердил, что не останется в парижском клубе. Его контракт с парижанами рассчитан до 2026 года. Голкипер провёл за клуб 161 матч, в 56 играх оставил ворота в неприкосновенности.

