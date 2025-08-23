Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Осер. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фабрицио Романо поделился инсайдом о будущем Доннаруммы после его прощания с «ПСЖ»

Фабрицио Романо поделился инсайдом о будущем Доннаруммы после его прощания с «ПСЖ»
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма после матча 2-го тура нового сезона Лиги 1, где «ПСЖ» одолел «Анже» со счётом 1:0, попрощался с игроками и фанатами клуба. После этого инсайдер Фабрицио Романо опубликовал пост о будущем итальянца.

«Эмоциональный момент для Джанлуиджи Доннаруммы, который прощается с болельщиками „ПСЖ“ как легенда клуба. Скоро начнётся новый этап. „Манчестер Сити“ всё ещё работает над трансфером», — написал инсайдер в своих соцсетях.

Напомним, 12 августа Джанлуиджи обратился к болельщикам «ПСЖ» на фоне слухов о своём уходе и подтвердил, что не останется в парижском клубе. Его контракт с парижанами рассчитан до 2026 года. Голкипер провёл за клуб 161 матч, в 56 играх оставил ворота в неприкосновенности.

Доннарумма поздравил Синнера с успешным стартом на «РГ»

Материалы по теме
Доннарумма со скандалом уходит в «Сити», ЦСКА лишился лидера. Трансферы и слухи дня
Доннарумма со скандалом уходит в «Сити», ЦСКА лишился лидера. Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android