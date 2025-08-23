Скидки
20:00 Мск
Илья Самошников рассказал о ходе адаптации после трансфера в «Спартак»

Илья Самошников рассказал о ходе адаптации после трансфера в «Спартак»
Комментарии

Защитник московского «Спартака» Илья Самошников рассказал, как проходит его адаптация в новой команде после подписания контракта с красно-белыми.

«Всё хорошо. Многих российских ребят в команде я знаю, с иностранцами тоже уже получилось немного пообщаться. Меня все поздравили и пожелали удачи. Приняли прекрасно. С тренерским штабом ещё предстоит познакомиться, но я знаю, что от меня требуется в плане тренировочного процесса», — рассказал Самошников в эфире телеканала «Матч ТВ».

19 августа официальный телеграм-канал «Спартака» объявил о подписании с 27-летним Самошниковым контракта на три года. В текущем сезоне на счету игрока два матча во всех турнирах за «Локомотив».

Видео: Пабло Солари спел песню перед футболистами «Спартака»

