Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Осер. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» может приобрести нападающего молодёжной сборной Украины — Defensa Central

«Реал» может приобрести нападающего молодёжной сборной Украины — Defensa Central
Аудио-версия:
Комментарии

Скаутский отдел «Реала» активно следит за 18-летним украинским нападающим Артёмом Степановым, сообщает Defensa Central.

По данным источника, украинец привлёк внимание главного скаута «бланкос» Юни Калафата, видящего в нём большое сходство с Эрлингом Холандом.

Права на Степанова принадлежат «Байеру», у которого контракт с «фармацевтами» до конца июня 2027 года. Этот сезон футболист на правах аренды проведёт в «Нюрнберге».

Источник сообщает, что если Степанов проведёт успешный сезон, то «Реал» приложит максимум усилий для трансфера украинца летом 2026 года.

В прошлом сезоне Степанов за команду «Байера» U19 забил 22 гола в 17 матчах немецкого чемпионата. В нынешнем сезоне у него ни одного гола в трёх матчах за «Нюрнберг» во Второй Бундеслиге. Transfermarkt оценивает игрока в € 800 тыс. Он является воспитанником «Шахтёра».

«Реал» сделал напоминание «Арсеналу» на 20 языках мира

Материалы по теме
«Реал» нашёл замену Кроосу, «Зенит» и «Спартак» продадут легионеров. Трансферы и слухи дня
«Реал» нашёл замену Кроосу, «Зенит» и «Спартак» продадут легионеров. Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android