«Реал» может приобрести нападающего молодёжной сборной Украины — Defensa Central

Скаутский отдел «Реала» активно следит за 18-летним украинским нападающим Артёмом Степановым, сообщает Defensa Central.

По данным источника, украинец привлёк внимание главного скаута «бланкос» Юни Калафата, видящего в нём большое сходство с Эрлингом Холандом.

Права на Степанова принадлежат «Байеру», у которого контракт с «фармацевтами» до конца июня 2027 года. Этот сезон футболист на правах аренды проведёт в «Нюрнберге».

Источник сообщает, что если Степанов проведёт успешный сезон, то «Реал» приложит максимум усилий для трансфера украинца летом 2026 года.

В прошлом сезоне Степанов за команду «Байера» U19 забил 22 гола в 17 матчах немецкого чемпионата. В нынешнем сезоне у него ни одного гола в трёх матчах за «Нюрнберг» во Второй Бундеслиге. Transfermarkt оценивает игрока в € 800 тыс. Он является воспитанником «Шахтёра».

«Реал» сделал напоминание «Арсеналу» на 20 языках мира