Александр Гришин оценил перспективы «Локомотива» под руководством Михаила Галактионова

Экс-полузащитник ЦСКА и телеэксперт Александр Гришин высказался о состоянии и перспективах московского «Локомотива» в текущем сезоне.

«На старте чемпионата «Локомотив» показывает очень хороший футбол. Команда хорошо сбалансирована и сыгранна. Михаил Галактионов уже третий год возглавляет команду, так что все ребята знают его требования.

По сравнению с прошлым сезоном команда усилила атаку, которая и так была неплохой. Купили Комличенко, Бакаева и Руденко. Конечно, надо отметить вратаря Митрюшкина, который стал одним из сильнейших вратарей РПЛ.

Думаю, что Галактионов в этом сезоне выведет команду на тот уровень, который позволит бороться если не за чемпионство, то за медали», — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Локомотив» в пяти стартовых турах Мир Российской Премьер-Лиги набрал 13 очков и занимает в турнирной таблице первое место. Прошлый сезон-2024/2025 железнодорожники завершили шестыми, набрав 53 очка в 30 матчах.

41-летний тренер Михаил Галактионов возглавляет красно-зелёных с ноября 2022 года.

