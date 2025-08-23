Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Осер. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Гришин оценил перспективы «Локомотива» под руководством Михаила Галактионова

Александр Гришин оценил перспективы «Локомотива» под руководством Михаила Галактионова
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-полузащитник ЦСКА и телеэксперт Александр Гришин высказался о состоянии и перспективах московского «Локомотива» в текущем сезоне.

«На старте чемпионата «Локомотив» показывает очень хороший футбол. Команда хорошо сбалансирована и сыгранна. Михаил Галактионов уже третий год возглавляет команду, так что все ребята знают его требования.

По сравнению с прошлым сезоном команда усилила атаку, которая и так была неплохой. Купили Комличенко, Бакаева и Руденко. Конечно, надо отметить вратаря Митрюшкина, который стал одним из сильнейших вратарей РПЛ.

Думаю, что Галактионов в этом сезоне выведет команду на тот уровень, который позволит бороться если не за чемпионство, то за медали», — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Локомотив» в пяти стартовых турах Мир Российской Премьер-Лиги набрал 13 очков и занимает в турнирной таблице первое место. Прошлый сезон-2024/2025 железнодорожники завершили шестыми, набрав 53 очка в 30 матчах.

41-летний тренер Михаил Галактионов возглавляет красно-зелёных с ноября 2022 года.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026

Видео: У игроков «Локомотива» состоялся разговор с болельщиками

Материалы по теме
«Локомотив» проявляет интерес к 18-летнему полузащитнику «Фламенго» — Оливейра
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android