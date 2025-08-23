Скидки
Ницца — Осер. Прямая трансляция
20:00 Мск
Роман Березовский объяснил, с чем связан неудачный старт «Динамо»

Роман Березовский объяснил, с чем связан неудачный старт «Динамо»
Комментарии

Экс-вратарь московского «Динамо» Роман Березовский высказался о причинах неудачного старта бело-голубых под руководством нового главного тренера Валерия Карпина.

«Игроки, которые считаются лидерами, травмированы — Тюкавин, Гомес, Майсторович. Думаю, в первую очередь результаты связаны именно с этим. Плюс команда ещё привыкает к требованиям Валерия Георгиевича Карпина, продолжается период адаптации», — сказал Березовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В пяти стартовых турах Мир РПЛ «Динамо» набрало пять очков и находится в турнирной таблице на 11-м месте. В июне 2025 года бело-голубых возглавил на правах совмещения главный тренер сборной России Валерий Карпин.

