Корниленко: «Рубин» в неплохой форме, «Спартак» в положении, когда очки терять нельзя

Экс-нападающий «Крыльев Советов» Сергей Корниленко ответил на вопрос об ожиданиях от матча 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между казанским «Рубином» и московским «Спартаком».

«Тяжело назвать фаворита. «Рубин» находится в неплохой форме и набирает очки. «Спартак» находится в том положении, когда очки терять нельзя, если они рассчитывают вклиниться в гонку за чемпионство. Я полагаю, что у «Спартака» именно такие цели. Игра будет боевая со множеством голов. Фаворита нет», — сказал Корниленко в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Рубин» набрал 10 очков в пяти матчах и находится в турнирной таблице на четвёртом месте. «Спартак» при пяти очках занимает 13-е место — в зоне стыковых матчей за право остаться в РПЛ.

