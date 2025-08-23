Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Осер. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Корниленко: «Рубин» в неплохой форме, «Спартак» в положении, когда очки терять нельзя

Корниленко: «Рубин» в неплохой форме, «Спартак» в положении, когда очки терять нельзя
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-нападающий «Крыльев Советов» Сергей Корниленко ответил на вопрос об ожиданиях от матча 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между казанским «Рубином» и московским «Спартаком».

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 14:00 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Тяжело назвать фаворита. «Рубин» находится в неплохой форме и набирает очки. «Спартак» находится в том положении, когда очки терять нельзя, если они рассчитывают вклиниться в гонку за чемпионство. Я полагаю, что у «Спартака» именно такие цели. Игра будет боевая со множеством голов. Фаворита нет», — сказал Корниленко в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Рубин» набрал 10 очков в пяти матчах и находится в турнирной таблице на четвёртом месте. «Спартак» при пяти очках занимает 13-е место — в зоне стыковых матчей за право остаться в РПЛ.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026

Видео: Как появился «Спартак»

Материалы по теме
Илья Самошников рассказал о ходе адаптации после трансфера в «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android