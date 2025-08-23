Скидки
Экс-игрок сборной Армении Березовский: хвала Тикнизяну, что преодолел трудности с «Локо»

Аудио-версия:
Комментарии

Бывший голкипер сборной Армении Роман Березовский высказался о карьере экс-защитника московского «Локомотива» Наира Тикнизяна, перешедшего в сербскую «Црвену Звезду».

«Клуб Наира претендует на выход в общий этап Лиги чемпионов. В его случае всё сложилось хорошо. Но Наир знает, как непросто выехать из своего родного города, клуба, поехать в другую страну. Это вызов! Он принял его, и пока всё хорошо складывается. Наир становится одним из лидеров своего клуба.

Я давно знаком с его возможностями по играм за сборную Армении. Он один из лучших игроков национальный команды, у которого есть игровая практика. Честь и хвала Наиру, что смог преодолеть трудности с «Локомотивом», прошёл период адаптации в Сербии. Но, думаю, Наир хочет со временем попасть в ещё более сильный клуб. Всё-таки «Црвена» не так сильна в Европе», — сказал Березовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

26-летний игрок сборной Армении Наир Тикнизян летом 2025 года перешёл из «Локомотива» в «Црвену Звезду» и провёл за белградский клуб семь матчей во всех турнирах без результативных действий.

Видео: Тикнизян грубо пообщался с журналистом

