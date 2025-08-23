Расписание матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 23 августа

Сегодня, 23 августа, состоятся четыре матча в 6-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 23 августа (время московское):

14:00. «Рубин» — «Спартак»;

16:15. «Зенит» — «Динамо» Махачкала;

18:30. «Локомотив» — «Ростов»;

20:45. «Динамо» Москва — «Пари НН».

После пяти туров чемпионата России первое место занимает «Локомотив», набравший 13 очков. На второй строчке располагается «Краснодар» с 12 очками. Замыкает тройку лидеров ЦСКА с 11 очками после пяти встреч. Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (1), на 15-й строчке находится «Пари НН» (3).

