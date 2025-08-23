Скидки
Расписание матчей 6-го тура Первой лиги — 2025/2026 по футболу

Расписание матчей 6-го тура Первой лиги — 2025/2026 по футболу
Сегодня, 23 августа, матчем «Челябинск» — «Сокол» стартует 6-й тур PARI Первой лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с полным расписанием 6-го тура Первой лиги по футболу.

Расписание матчей 6-го тура Первой лиги (время — московское):

23 августа, суббота:

  • 15:00. «Челябинск» — «Сокол»;
  • 17:00. «Шинник» — «Родина»;
  • 17:30. КАМАЗ — «Уфа»;
  • 19:00. «Черноморец» — «Енисей».

24 августа, воскресенье:

  • 10:00. «СКА-Хабаровск» — «Спартак» (Кострома);
  • 18:00. «Факел» — «Нефтехимик»;
  • 19:00. «Чайка» — «Арсенал» (Тула).

25 августа, понедельник:

  • 17:00. «Урал» — «Волга» (Ульяновск);
  • 19:30. «Ротор» — «Торпедо».
Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
