Расписание матчей 6-го тура Первой лиги — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 23 августа, матчем «Челябинск» — «Сокол» стартует 6-й тур PARI Первой лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с полным расписанием 6-го тура Первой лиги по футболу.

Расписание матчей 6-го тура Первой лиги (время — московское):

23 августа, суббота:

15:00. «Челябинск» — «Сокол»;

17:00. «Шинник» — «Родина»;

17:30. КАМАЗ — «Уфа»;

19:00. «Черноморец» — «Енисей».

24 августа, воскресенье:

10:00. «СКА-Хабаровск» — «Спартак» (Кострома);

18:00. «Факел» — «Нефтехимик»;

19:00. «Чайка» — «Арсенал» (Тула).

25 августа, понедельник: