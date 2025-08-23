Скидки
Олимпик Лион — Метц. Прямая трансляция
Футбол Новости

«Тоттенхэм» готов предложить «Ман Сити» более € 70 млн за трансфер Савио — Романо

«Тоттенхэм» намерен улучшить предложение для «Манчестер Сити» по трансферу крайнего нападающего Савио. Лондонский клуб готов заплатить более € 70 млн за переход футболиста. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, «шпоры» готовятся сделать данное предложение «горожанам» после их очного матча во 2-м туре чемпионата Англии, который состоится в субботу, 23 августа.

Савио стал футболистом «Манчестер Сити» летом 2024 года. За этот период нападающий принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

Гвардиола прокомментировал слухи о возможном переходе Савио в «Тоттенхэм»

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

