Олимпик Лион — Метц. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Главная Футбол Новости

Расписание матчей Первой лиги — 2025/2026 на 23 августа

Комментарии

Сегодня, 23 августа, состоятся четыре матча 6-го тура PARI Первой лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Первой лиги 23 августа (время московское):

  • 15:00. «Челябинск» — «Сокол»;
  • 17:00. «Шинник» — «Родина»;
  • 17:30. КАМАЗ — «Уфа»;
  • 19:00. «Черноморец» — «Енисей».

На данный момент первое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2025/2026 занимает воронежский «Факел». У команды 15 набранных очков после пяти игр. Вторую строчку занимает екатеринбургский «Урал», набравший 12 очков. На третьем месте располагается челнинский КАМАЗ, набравший 10 очков. В зоне вылета расположились московская «Родина», у которой три очка, а также красноярский «Енисей» (2 очка) и новороссийский «Черноморец» (2).

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
