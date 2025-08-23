Расписание матчей Первой лиги — 2025/2026 на 23 августа

Сегодня, 23 августа, состоятся четыре матча 6-го тура PARI Первой лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Первой лиги 23 августа (время московское):

15:00. «Челябинск» — «Сокол»;

17:00. «Шинник» — «Родина»;

17:30. КАМАЗ — «Уфа»;

19:00. «Черноморец» — «Енисей».

На данный момент первое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2025/2026 занимает воронежский «Факел». У команды 15 набранных очков после пяти игр. Вторую строчку занимает екатеринбургский «Урал», набравший 12 очков. На третьем месте располагается челнинский КАМАЗ, набравший 10 очков. В зоне вылета расположились московская «Родина», у которой три очка, а также красноярский «Енисей» (2 очка) и новороссийский «Черноморец» (2).