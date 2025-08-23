Расписание матчей 1-го тура чемпионата Италии — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 23 августа, стартует 1-й тур итальянской Серии А сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 1-го тура Серии А (время московское)

Суббота, 23 августа:

19:30. «Дженоа» — «Лечче»;

19:30. «Сассуоло» — «Наполи»;

21:45. «Рома» — «Болонья»;

21:45. «Милан» — «Кремонезе».

Воскресенье, 24 августа:

19:30. «Комо» — «Лацио»;

19:30. «Кальяри» — «Фиорентина»;

21:45. «Аталанта» — «Пиза»;

21:45. «Ювентус» — «Парма».

Понедельник, 25 августа:

19:30. «Удинезе» — «Верона»;

21:45. «Интер» — «Торино».

Действующий чемпион Италии — «Наполи», который возглавляет тренер Антонио Конте.