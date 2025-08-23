Скидки
Олимпик Лион — Метц. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Главная Футбол Новости

Расписание матчей 1-го тура чемпионата Италии по футболу 2025/2026

Расписание матчей 1-го тура чемпионата Италии — 2025/2026 по футболу
Сегодня, 23 августа, стартует 1-й тур итальянской Серии А сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 1-го тура Серии А (время московское)

Суббота, 23 августа:

  • 19:30. «Дженоа» — «Лечче»;
  • 19:30. «Сассуоло» — «Наполи»;
  • 21:45. «Рома» — «Болонья»;
  • 21:45. «Милан» — «Кремонезе».

Воскресенье, 24 августа:

  • 19:30. «Комо» — «Лацио»;
  • 19:30. «Кальяри» — «Фиорентина»;
  • 21:45. «Аталанта» — «Пиза»;
  • 21:45. «Ювентус» — «Парма».

Понедельник, 25 августа:

  • 19:30. «Удинезе» — «Верона»;
  • 21:45. «Интер» — «Торино».

Действующий чемпион Италии — «Наполи», который возглавляет тренер Антонио Конте.

Календарь итальянской Серии А
