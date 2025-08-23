Расписание матчей 1-го тура чемпионата Италии — 2025/2026 по футболу
Сегодня, 23 августа, стартует 1-й тур итальянской Серии А сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 1-го тура Серии А (время московское)
Суббота, 23 августа:
- 19:30. «Дженоа» — «Лечче»;
- 19:30. «Сассуоло» — «Наполи»;
- 21:45. «Рома» — «Болонья»;
- 21:45. «Милан» — «Кремонезе».
Воскресенье, 24 августа:
- 19:30. «Комо» — «Лацио»;
- 19:30. «Кальяри» — «Фиорентина»;
- 21:45. «Аталанта» — «Пиза»;
- 21:45. «Ювентус» — «Парма».
Понедельник, 25 августа:
- 19:30. «Удинезе» — «Верона»;
- 21:45. «Интер» — «Торино».
Действующий чемпион Италии — «Наполи», который возглавляет тренер Антонио Конте.
