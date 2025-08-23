Скидки
Кассьерра интересен «Монтеррею», нападающий «Зенита» оценивается в $ 10-12 млн — 365Scores

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра был предложен «Монтеррею». Мексиканская команда с оптимизмом отреагировала на данное предложение и связалась с санкт-петербургским клубом с целью узнать условия потенциальной сделки. Об этом сообщает 365Scores.

По информации источника, трансфер 28-летнего форварда оценивается в $ 10-12 млн. Подчёркивается, что Кассьерра не исключает ухода из стана сине-бело-голубых. Интерес к игроку «Зенита» также проявляют в Европе и Бразилии.

Колумбийский нападающий перешёл в «Зенит» из «Сочи» летом 2022 года. За этот период он сыграл 117 матчей во всех соревнованиях, где забил 47 голов и сделал 21 ассист. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

