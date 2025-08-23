Скидки
Главная Футбол Новости

На матч РПЛ между «Рубином» и «Спартаком» в Казани распроданы все билеты

На матч РПЛ между «Рубином» и «Спартаком» в Казани распроданы все билеты
Комментарии

На матч 6-го тура Мир РПЛ между казанским «Рубином» и московским «Спартаком» продали все билеты, сообщила пресс-служба клуба из Татарстана. Игра состоится сегодня, 23 августа, на казанской «Ак Барс Арене», начало запланировано на 14:00 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 14:00 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Спартак М
Москва
«Все билеты на матч против «Спартака», которые были в продаже, реализованы. Спасибо нашим болельщикам и ждём вас на стадионе!» — говорится в сообщении «Рубина».

«Рубин» набрал 10 очков в пяти матчах чемпионата России и находится на четвёртом месте в турнирной таблице. «Спартак» с пятью очками располагается на 13-й строчке — в зоне стыковых матчей за право остаться в РПЛ.

